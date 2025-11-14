En el marco del Plan Cazador y como parte de las estrategias para reducir los delitos de alto impacto en Santa Marta, la Policía Metropolitana de esta jurisdicción logró en las últimas horas la captura de un hombre que tenía en su poder siete armas de fuego, munición y proveedores modificados. El operativo fue desarrollado en la zona sur de la ciudad por detectives de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Leer también: ¿Quién es Karmen Mestre?: la exparticipante del ‘Desafío’ que hoy llora el asesinato de su hermano

La diligencia, realizada mediante registro y allanamiento, permitió la incautación de siete pistolas de diferentes marcas, además de municiones y proveedores alterados con extensores que aumentaban su capacidad de carga. Según las autoridades, estas modificaciones permitían a los portadores efectuar un mayor número de disparos sin recargar.

Las investigaciones avanzadas por la Policía indican que el detenido presuntamente comercializaba este armamento con grupos delincuenciales dedicados a cometer hurtos en distintas modalidades en la capital del Magdalena.

Las autoridades señalaron además que el capturado ya había sido detenido en 2023 por el mismo delito, ocasión en la que también se le decomisó una cantidad considerable de armas y municiones.

Importante: ONU condena castigos ilegales y humillaciones públicas aplicadas por un grupo armado en Santa Marta y Valledupar

“Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad ciudadana y continuaremos desarrollando acciones operativas contundentes para afectar las estructuras delincuenciales y reducir los delitos que alteran la tranquilidad de los samarios y visitantes”, afirmó el coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.