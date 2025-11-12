La influenciadora Karmen Mestre, reconocida por su participación en el reality ‘Desafío 2016: Súper Humanos, Súper Regiones’, vive un duro episodio familiar luego del asesinato de su hermano, Luis David Mestre Palma, ocurrido en Santa Marta el pasado martes 11 de noviembre.

El joven fue atacado a tiros en la capital del Magdalena, según confirmó la Policía Metropolitana. Las autoridades investigan las circunstancias del crimen y no descartan que se tratara de un ataque directo.

¿Quién es Karmen Mestre?

Karmen Mestre es una modelo, creadora de contenido e influencer colombiana, originaria de Santa Marta, que se dio a conocer a nivel nacional en 2016, cuando participó en el programa ‘Desafío Súper Humanos’, representando al equipo Costeños.

Durante su paso por el programa se ganó el apodo de ‘Tazmania’, como la llamaban los Antioqueños, por la energía y velocidad con la que enfrentaba cada prueba, moviéndose con agilidad de un lado a otro y dejando en claro por qué era una de las competidoras más fuertes de su equipo.

Desde entonces, ha construido una carrera en redes sociales, donde constantemente comparte contenido sobre estilo de vida, emprendimiento y fitness.

En su cuenta de Instagram, que a día de hoy supera los cien mil seguidores, se presenta como empresaria, estilista capilar y profesional en marketing y negocios internacionales. Además, su imagen ha sido utilizada en campañas locales y colaboraciones con marcas de belleza.

Más allá de su faceta televisiva, Karmen Mestre se ha convertido en una de las personalidades jóvenes más visibles del Caribe colombiano. Su carisma y disciplina la convirtieron en un referente para muchas mujeres que buscan equilibrar el bienestar físico con la vida laboral y personal, y para ello utilizan su contenido como inspiración.

En varias entrevistas y publicaciones, Karmen ha compartido mensajes de motivación y superación, siempre resaltando la importancia de la constancia y el amor propio.

Lo que se conoce del asesinato del hermano de Karmen Mestre

El asesinato de Luis David Mestre Palma, hermano de la reconocida influenciadora y exparticipante del ‘Desafío Súper Humanos’, conmocionó a Santa Marta el pasado martes 11 de noviembre.

El joven murió tras recibir varios impactos de bala en el sector de El Rodadero Sur, cerca del edificio Tower y la playa de Puerto Gaira.

De acuerdo con las primeras versiones, Mestre Palma, residente en el barrio 20 de Julio, se desplazaba hacia las 4:00 de la tarde en una motocicleta Boxer cuando fue abordado por un hombre armado que le disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte casi de inmediato.

Instagram: @luismestrep Karmen Mestre junto a su hermano Luis David Mestre Palma, quien fue asesinado a bala el 11 de noviembre en Santa Marta.

Sin embargo, una nueva hipótesis revelada por el medio local ‘Hoy Diario del Magdalena’ sugiere que el homicidio no habría sido un atentado, sino el resultado de un intento de atraco.

Según fuentes de la investigación, Luis David Mestre y otros dos sujetos habrían interceptado a una persona en un callejón con el propósito de robarle sus pertenencias.

El hombre, al notar las intenciones del grupo, desenfundó un arma de fuego y disparó, hiriendo de gravedad al hermano de Karmen Mestre. Aunque fue trasladado a un centro asistencial cercano, falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Hasta el momento, Karmen Mestre no ha emitido declaraciones públicas sobre el hecho, aunque sus seguidores le han enviado mensajes de fortaleza y condolencias.

Las autoridades buscan ahora a los dos acompañantes de Mestre Palma para establecer su versión de los hechos y determinar responsabilidades. El crimen se suma a una serie de hechos violentos recientes que mantienen en alerta a las autoridades en Santa Marta y el departamento del Magdalena.