La tranquilidad del barrio Villa Aurora, ubicado al nororiente de Santa Marta, se vio interrumpida tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en el patio de una vivienda situada en la parte alta de un cerro.

El hecho fue reportado por vecinos del sector, quienes alertaron a las autoridades luego de percibir un fuerte olor que provenía del inmueble.

Al llegar al lugar, uniformados del cuadrante adscrito al CAI de Bastidas confirmaron la situación y procedieron a acordonar el área, mientras solicitaban la presencia del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Sijín.

Durante la inspección técnica, identificaron a la víctima con el nombre de Jorge Luis Muñoz Viloria, de 50 años, quien se desempeñaba como técnico en refrigeración y residía a pocos metros de donde fue hallado su cuerpo.

De acuerdo con el informe preliminar suministrado por las autoridades, el cadáver no presentaba signos visibles de violencia, aunque ya se encontraba en avanzado estado de descomposición

Al momento del hallazgo, Muñoz Viloria vestía un suéter azul turquí, jean y botas de trabajo, atuendo habitual en su oficio.

Vecinos del sector se mostraron conmocionados por lo sucedido y manifestaron que el hombre era “una persona trabajadora y conocida en la comunidad por su labor en reparación de aires acondicionados y neveras”.