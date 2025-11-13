La ciudad de Santa Marta sumó una nueva víctima en hechos que están por esclarecerse por parte de las autoridades, el asesinado fue Luis David Mestre Palma que resultó ser el hermano de la exparticipante del Desafío 2016, Karmen Mestre, quien a través de redes sociales compartió su tristeza por el crimen.

Las primeras versiones del hecho indicaban que se había tratado de un ataque a bala del que había sido víctima el joven, de 21 años, quien residía en el barrio 20 de Julio de la capital del Magdalena. El homicidio ocurrió el pasado martes 11 de noviembre.

Sin embargo, en la mañana de este miércoles el medio local Hoy Diario del Magdalena reveló una nueva hipótesis del homicidio que cambiaría radicalmente el rumbo de este caso que ha conmocionado a Santa Marta y al país por el renombre que tomó el caso por el parentesco con Karmen con la víctima que participó en la competencia de Caracol Televisión en 2026.

Este miércoles, Mestre se pronunció por primera vez sobre el deceso de su hermano. La también influenciadora reposteó un video del asesinado joven cuando lo visitaron en un centro de formación del Inpec junto a su hija y otros familiares en octubre de 2023.

“Ayer (1 de octubre de 2023) visitamos a mi hermano llevamos a su hija y verlos fue lo más hermoso del mundo, además verlo marchar diciendo ESTUDIO Y DISCIPLINA fue lo más lindo. Hoy quiero dejarte este video Luis Mestre, recuerda que acá estamos. Sigue adelante tú puedes con todo. Te amamos”, escribió en su momento Karmen junto con un breve clip mostrando cuán orgullosa se sentía de Luis.

Este miércoles recordó este video junto con un breve mensaje lamentando la muerte de su hermano menor: “Despierta mi hermanito, te necesito ahora”.

Instagram @karmenmestre

Las exequias del joven serán el próximo jueves 13 de noviembre en la funeraria Americana y será luego sepultado a las 3:00 de la tarde en el cementerio Jardines de Jerusalén.

Giro en el caso

Los investigadores del caso le revelaron al citado medio que las primeras pesquisas apuntan a un intento de atraco como móvil del homicidio y no un atentado.

Al parecer, Luis David Mestre y otros dos sujetos, cada uno a bordo de una motocicleta, interceptaron a una persona en un callejón con el propósito de robar sus pertenencias.

Cuando la víctima se percató de las intenciones del grupo de jóvenes desenfundó un arma de fuego y disparó contra el hermano de Karmen Mestre, según dijo uno de los investigadores al medio magdalenense.

Luis David quedó gravemente herido por los impactos de bala y aunque fue trasladado a un centro asistencial cercano terminó muriendo.

Las autoridades siguen tras la pista de los dos acompañantes de Luis David Mestre para que entreguen su versión de los hechos y determinar responsabilidades.

El homicidio de Luis David Mestre se suma a una serie de ataques recientes que han encendido las alarmas en Santa Marta y el Magdalena, donde la violencia ligada al sicariato ha dejado múltiples víctimas en los últimos meses.