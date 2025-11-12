Luis David Mestre Palma, hermano de la reconocida influencer y exparticipante del ‘Desafío 2016: Súper Humanos, Súper Regiones’ Karmen Mestre, murió el martes 11 de noviembre tras recibir varios impactos de bala en el sector de El Rodadero Sur de la ciudad de Santa Marta, cerca del edificio Tower y la playa de Puerto Gaira.

Lea: ¿Quién es Karmen Mestre?: la exparticipante del ‘Desafío’ que hoy llora el asesinato de su hermano

Lea: Asesinan a tiros al hermano de la influencer y exparticipante del ‘Desafío Súper Humanos’ Karmen Mestre

Facebook | Instagram: @karmenmestre

Las primeras versiones del hecho indicaban que se había tratado de un ataque a bala del que había sido víctima el joven, quien residía en el barrio 20 de Julio.

Lo que se había dicho es que hacia las 4:00 de la tarde Luis David Mestre se desplazaba en una motocicleta marca Boxer cuando fue abordado por un hombre armado que le disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte casi de inmediato.

Luis David Mestre habría muerto en medio de atraco

Sin embargo, en la mañana de este miércoles el medio local ‘Hoy Diario del Magdalena’ reveló una nueva hipótesis del homicidio.

Lea: Un hombre muerto y dos mujeres heridas, entre ellas una adulta mayor de 90 años, dejó ataque a bala en el barrio San Nicolás

Los investigadores del caso le revelaron al citado medio que las primeras pesquisas apuntan a un intento de atraco como móvil del homicidio y no un atentado.

Al parecer, Luis David Mestre y otros dos sujetos, cada uno a bordo de una motocicleta, interceptaron a una persona en un callejón con el propósito de robar sus pertenencias.

Cuando la víctima se percató de las intenciones del grupo de jóvenes desenfundó un arma de fuego y disparó contra el hermano de Karmen Mestre, según dijo uno de los investigadores a ‘Hoy Diario del Magdalena’.

Lea: Capturan en Soledad a un hombre por maltrato animal: obligaba a un caballo herido a trabajar

Luis David quedó gravemente herido por los impactos de bala y aunque fue trasladado a un centro asistencial cercano terminó muriendo.

Las autoridades siguen tras la pista de los dos acompañantes de Luis David Mestre para que entreguen su versión de los hechos y determinar responsabilidades.

El homicidio de Luis David Mestre se suma a una serie de ataques recientes que han encendido las alarmas en Santa Marta y el Magdalena, donde la violencia ligada al sicariato ha dejado múltiples víctimas en los últimos meses.