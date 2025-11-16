La vivienda de la madre del precandidato presidencial Héctor Olimpo Espinosa, ubicada en Sincelejo, fue violentada en la noche del sábado por desconocidos que forzaron una reja y entraron por una ventana.

El dirigente político reportó el caso a través de sus redes sociales, donde divulgó videos del apartamento completamente revuelto.

En las imágenes se observan objetos, documentos y muebles dispersos por el piso. “Aquí rompieron la reja, se metieron por una ventana. Este es mi cuarto”, se escucha en uno de los videos publicados por Espinosa.

Hoy tocaron lo más sagrado que tengo: la tranquilidad de mi mamá.Héctor Olimpo, precandidato presidencial.

Preocupación por antecedentes de extorsión

El precandidato recordó que su madre había sido víctima meses atrás de intentos de extorsión, lo que incrementa la preocupación por su seguridad. “Hoy tocaron lo más sagrado que tengo: la tranquilidad de mi mamá. Se metieron a su apartamento, revolcaron su vida, sus recuerdos, sus documentos… Cuando uno ve a su madre con miedo, algo se rompe por dentro”, expresó.

Hasta el momento no existe información oficial sobre los responsables de esta nueva intrusión en Sincelejo.

Además, el aspirante presidencial afirmó que este episodio refleja la inseguridad que viven día a día miles de colombianos. Según dijo, delitos como extorsiones, robos, amenazas y “casas violentadas” generan una creciente sensación de desprotección. “Me dicen las autoridades que capturan y capturan… pero muchos jueces sueltan. Siempre una excusa. Por eso estamos como estamos: 93 % de impunidad”, señaló.

Espinosa aseguró que situaciones como esta fortalecen su determinación política. Reiteró que, de llegar a la Presidencia, impulsaría reformas orientadas a combatir la impunidad, reforzar la justicia y fortalecer la Fuerza Pública. Propuso, además, la construcción de nuevas cárceles y sanciones más severas para quienes cometan delitos.

“Colombia merece volver a respirar… que las madres, las suyas y la mía, puedan dormir tranquilas”, afirmó.