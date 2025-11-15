En las últimas horas el Comando de la Tercera División del Ejército Nacional informó que en horas de la tarde del 14 de noviembre, durante operaciones ofensivas en el sector de Guadualito, municipio de Balboa, departamento de Cauca, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N°20, unidad orgánica de la Brigada Contra el Narcotráfico N°3, fueron atacadas y sostuvieron combates contra integrantes del GAO-r Estructura Carlos Patiño, quienes pretendían afectar la presencia institucional en la zona.

Leer más: Fiscalía investiga si Verónica Alcocer incurrió en el delito de lavado de activos y estafa

Como resultado de estos hechos, resultaron heridos tres soldados profesionales y dos más lesionados, quienes fueron atendidos de inmediato por los enfermeros militares y posteriormente fueron evacuados a un centro médico de la región, donde reciben valoración especializada.

De igual manera, en esta situación fue secuestrado el soldado profesional Víctor Hugo Yepes García, por parte de miembros de esta estructura criminal.

Yepes García, es oriundo del corregimiento de Valencia de Jesús, municipio de Valledupar, donde sus familiares, se encuentran angustiados, y piden que el Gobierno nacional realice las acciones pertinentes para que sea liberado.

Además, el Ejército sostuvo que, “Estos actos constituyen graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, los cuales infringen la Constitución Política de Colombia y configuran conductas punibles contempladas en el Código Penal (Ley 599 de 2000), tales como secuestro, concierto para delinquir y tentativa de homicidio. La institución presentará las denuncias correspondientes e iniciará las acciones judiciales pertinentes ante las autoridades competentes”.

Ver también: Continúa racha criminal en poblaciones del Atlántico: se registraron dos nuevos homicidios en Baranoa y Sabanalarga

Hicieron un llamado al respeto por la vida del militar, al tiempo que invitan a las instituciones del Estado y organismos internacionales de derechos humanos a acompañar el rechazo contundente contra estos grupos armados al margen de la ley, que continúan afectando a las comunidades vulnerables y financiando sus acciones mediante economías ilícitas derivadas del narcotráfico.

De manera adicional, invitaron a la ciudadanía a suministrar información que permita la ubicación de los responsables y contribuya a la liberación del soldado.

Le sugerimos: Rescatan a niño de 8 años que pedía comida desde un tercer piso: no había ningún adulto a cargo

“El Ejército Nacional realiza un acompañamiento a las familias de los soldados heridos y del militar secuestrado. Las operaciones militares continúan en la zona, a fin de contrarrestar las acciones criminales llevadas a cabo por este grupo armado y brindar así seguridad a la población del sector”, concluyó el comunicado oficial.