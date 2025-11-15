Un niño de 8 años fue rescatado este jueves por la Policía Metropolitana de Bogotá después de ser hallado completamente solo en un apartamento del tercer piso de un edificio en Suba, norte de la ciudad. El menor se asomaba a la ventana pidiendo comida, lo que alertó a los habitantes del sector y motivó una llamada a la línea 123.

La alerta llegó a través del sistema de emergencias, donde vecinos informaron que el menor parecía estar en situación de abandono. Cuando las unidades de Infancia y Adolescencia llegaron al sitio, confirmaron que no había ningún adulto responsable.

El menor aseguró que estaba solo desde que salió del colegio y que no había comido.

Al ingresar al apartamento, los uniformados encontraron condiciones de insalubridad e inseguridad que ponían en riesgo la vida del niño. Ante la ausencia de un cuidador o familiar, se procedió al rescate inmediato.

El teniente coronel Norberto Caro, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía, señaló: “La autoridad administrativa competente procederá a restablecer sus derechos y, asimismo, garantizar los mismos. Se invita a la comunidad en general al cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes y a por ningún motivo dejarlos abandonados ni solos, especialmente en estas fiestas decembrinas que dan inicio”.

Desde el 3️⃣ piso de un apartamento en #Suba, un menor de 8 años pedía ayuda, ignorando el riesgo de inclinarse por la ventana.



De inmediato, nuestra Policía de Infancia se puso al tanto y rescató a este menor en aparente estado de abandono.



Trabajamos por la seguridad de todos. pic.twitter.com/QwMvdBf8HM — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) November 15, 2025

El menor quedó bajo protección de las autoridades para iniciar el proceso correspondiente de restablecimiento de derechos.

Otro caso reciente en Bogotá: un niño de 2 años fue rescatado de un vehículo en La Favorita

Este caso se suma a otro ocurrido en los últimos días en el barrio La Favorita, en el centro de Bogotá. Allí, un niño de 2 años fue encontrado encerrado dentro de un vehículo, donde permaneció aproximadamente siete horas antes de ser rescatado.

El hallazgo se produjo durante labores de patrullaje, luego de que vecinos alertaran a las autoridades por el llanto del menor. La Policía logró abrir el carro y puso al niño bajo protección institucional, mientras se adelanta la verificación para ubicar a un adulto responsable.