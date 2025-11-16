En el encuentro nacional de seguridad de ciudades capitales, organizado por Asocapitales, y realizado en Valledupar, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a la operación militar realizada contra la estructura criminal GAO-r Fracción ‘Mordisco’, en la vereda Itilla, zona rural de Calamar, Guaviare, que fue autorizada por el presidente Gustavo Petro.

El funcionario indicó que la acción permitió la afectación de 26 integrantes de dicha organización, responsable de ataques extremadamente violentos y sistemáticos contra la población y las autoridades.

“Se reaccionó frente a una amenaza que era letal y podría llegar hasta más de un centenar de afectados, ya que estaban a una distancia muy próxima de los militares, es una amenaza que había dejado confinamiento, desplazamientos forzados y había atentado contra el alcalde de Calamar y había asesinado a los ochos religiosos que venían de Arauca”, indicó el ministro Pedro Sánchez.

Confirmó que las acciones fueron autorizadas por el jefe de Estado y que de los 26 integrantes de la estructura criminal, 20 fueron durante la operación militar, y de estos siete son adolescentes, no niños, ya que superan los 12 años.

“Según la legislación colombiana los niños son hasta los doce años, no hubo niño asesinado. Si esa decisión no se hubiera tomado estuviéramos lamentando la muerte de nuestros militares y policías, población civil, fue una acción rápida y decisiva. En esta zona se cometió reclutamiento forzado”, indicó el funcionario ministerial.

Además, manifestó que en el actual Gobierno nacional han recuperado 2.411 menores de edad y se ha reducido el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, en un 34 % más que el año anterior.

El ministro de Defensa completó indicando que a través de la inserción de las tropas se logró la recuperación con vida de tres adolescentes más, quienes integraban el grupo criminal. Se brindaron los primeros auxilios a un herido y se evacuó a dos sometidos de dicha estructura ilegal.

Posterior a la operación fue incautado abundante material de guerra en el lugar de los hechos, que incluye: seis ametralladoras, 24 fusiles, tres morteros, cerca de 30.000 municiones, 51 minas antipersonal y otro material de guerra.