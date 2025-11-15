Luego de que la Defensoría denunciara que seis menores de edad murieron en medio de operativos de las Fuerzas Militares contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en el Guaviare, el director de Medicina Legal, Ariel Cortés, advirtió que fueron siete los niños o adolescentes fallecidos, cuyas edades no se han podido verificar.

La entidad informó que “con ocasión de las operaciones militares realizadas en la vereda Itilla, del municipio de Calamar, Guaviare, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses recibió 20 cuerpos el pasado 12 de noviembre en las sedes de Villavicencio, departamento del Meta, y San José del Guaviare, departamento del Guaviare”.

Asimismo confirmó que cuatro menores fueron identificados con género femenino y tres con masculino.

“El trabajo de un equipo interdisciplinario conformado por expertos forenses de las áreas de medicina, odontología, antropología, entre otras, permitió establecer que 13 de los cuerpos corresponden a hombres y 7 a mujeres. A través de cotejos dactiloscópicos, 16 fueron identificados plenamente y 4 a través de carta dental”, detalló Medicina Legal.

Ante esto, la representante Cathy Juvinao, de Alianza Verde, radicará una moción de censura en contra de Pedro Sánchez, ministro de Defensa.

“Radicaré #MociónDeCensura contra el @mindefensa Pedro Sánchez. Esperamos su presencia INDELEGABLE en el control político que tendremos este miércoles en la Comisión de DDHH de la @CamaraColombia 8am.Va a tener que responder ante el Congreso y ante el país", explicó Juvinao.