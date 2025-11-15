La representante Cathy Juvinao, de Alianza Verde, radicará una moción de censura en contra de Pedro Sánchez, ministro de Defensa, luego de que las Fuerzas Militaras llevaran a cabo un bombardeo contra las disidencias de las Farc en el departamento del Guaviare, en donde murieron siete menores de edad.

El presidente Gustavo Petro, quien asumió el Gobierno en agosto de 2022 con la promesa de retomar diálogos de paz para avanzar hacia la llamada ‘paz total’, reconoció el pasado jueves, durante una ceremonia de la Policía, que los bombardeos “siempre tienen un riesgo”, mientras que el ministro de Defensa sostuvo que “quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna”.

“Radicaré #MociónDeCensura contra el @mindefensa Pedro Sánchez. Esperamos su presencia INDELEGABLE en el control político que tendremos este miércoles en la Comisión de DDHH de la @CamaraColombia 8am.Va a tener que responder ante el Congreso y ante el país", explicó Juvinao.

La Defensoría del Pueblo confirmó hoy que seis de las víctimas eran niños, niñas y adolescentes reclutados de manera forzada, y añadió que aún hay cuatro cuerpos sin identificar.

Marín recordó que, bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH), “ningún niño, niña o adolescente reclutado debería resultar afectado por operaciones militares” y que las Fuerzas Militares “deben adoptar todas las precauciones factibles para protegerlos”, siempre al evitar el uso excesivo de la fuerza.La defensora subrayó también que “la responsabilidad originaria de la muerte de los menores de edad en los bombardeos recae en los grupos armados que los reclutan”, en este caso el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC.

La funcionaria recordó que el reclutamiento de menores es un crimen de guerra y advirtió que “utilizar la presencia de niños, niñas y adolescentes como argumento para cuestionar operaciones militares evidencia que las estructuras armadas ilegales los instrumentalizan como escudos humanos”.