A pesar de la pertinaz llovizna que en la mañana de este lunes 7 de septiembre se ha registrado en buena parte del territorio sucreño, un grupo de habitantes de Palmira, corregimiento del municipio de Toluviejo, salieron a bloquear la llamada vía al mar, la que une a Sincelejo con Toluviejo.

Esta comunidad se ha hecho sentir a través de las vías de hecho para reclamar el mejoramiento de sus vías internas, en especial, la de acceso al cementerio del corregimiento.

Los habitantes de Palmira indican que no se justifica que un pueblo central como el de ellos se encuentre tan abandonado por las administraciones municipales.

“Nosotros no existimos para los alcaldes a la hora de solucionarnos nuestros problemas, pero cuando necesitan los votos para hacerse elegir sí nos conocen, vienen a visitarnos, a realizar reuniones y hacerse compromisos que nunca nos cumplen. Estamos cansados de pedir, pedir y pedir sin ser escuchados y por eso estamos protestando. No queremos más promesas sino hechos cumplidos”, dijo un líder de este territorio que además tiene asentamiento indígena.

Los manifestantes están a la espera de que las autoridades, en especial las municipales, busquen soluciones a los problemas que en décadas los han agobiado.