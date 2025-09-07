Con la participación de ocho equipos, cuatro de ellos de municipios del departamento de Sucre, se inició este domingo 7 de septiembre en Los Palmitos el Primer Torneo Intermunicipal Femenino de Bola de Caucho.

El evento deportivo, que es una tradición en esta población de los Montes de María, le rinde homenaje, en esta oportunidad, a Diana Pérez Márquez, que es una líder social y comunitaria, exalcaldesa y deportista, además de ser considerada la eterna madrina del deporte en Los Palmitos.

El torneo inició con un desfile que partió de la plaza principal y llegó al Estadio Luis Alfonso Farak donde los palmiteros y las delegaciones de los municipios de Tolú, Colosó y San Antonio de Palmito, llenaron las gradas sin importar la llovizna.

José Alfredo Jiménez Gómez, director del Instituto Municipal de Deportes de Los Palmitos, explicó que este torneo es el primero de orden intermunicipal que se realiza en el territorio. Anteriormente era entre los barrios y corregimientos.

Todos los partidos del torneo serán jugados los domingos en Los Palmitos. El sistema de juego en su primera ronda será un todo contra todos y en la segunda ronda viene un todo contra todos entre cuatro equipos. Además, el premio mayor, es decir, el equipo ganador, recibirá 2 millones de pesos y también premiarán a las mejores jugadoras del torneo.

Sobre el homenaje a Diana Pérez Márquez el funcionario aseguró que es más que merecido porque ha sido la persona que más le ha aportado a este sector y como deportista activa es una de las más veteranas.

“Soy partidario de que los homenajes se deben hacer en vida y esta era la oportunidad idónea para ello”, anotó José Alfredo Jiménez.

La postulación de Diana Pérez Márquez para ser la homenajeada fue de Yolibeth Solórzano Monterroza, otra jugadora y a su vez representante del equipo de sóftbol Las Bravas, y quien consideró que “los aportes de Diana al deporte han sido desde siempre y de toda índole, además de ser una mujer llena de muchos valores y principios, por eso fue tenida en cuenta porque es la madrina del deporte”.

Una buena deportista

La homenajeada es una deportista más, y de las buenas en el terreno de juego. De esto da fe el mánager del equipo Las Stars, que ella integra, y que dicho sea de paso, es el equipo ganador de la más reciente versión del torneo en el municipio de Los Palmitos.

“Es un orgullo para nosotros hacer parte de este equipo que siempre ha estado unido y que ahora tiene a la homenajeada en sus filas. Ella ha sido una impulsora de este y otros eventos deportivos. En el campo de juego es una más, es muy buena lanzadora, su nivel competitivo es alto”, dice el mánager Wilmer Pérez.

El domingo es para las mujeres en el deporte

Con el inicio del torneo en Los Palmitos los domingos son de deportes y para las mujeres. Así lo ratifica Cecilia Cárdenas Palacio, de 64 años, y quien es una de las integrantes del equipo 818 Las Bravas.

Ella, que hizo parte de las creadoras del torneo que lleva más de 10 ediciones, asegura que este certamen busca ofrecerle diversión a las mujeres fuera de casa. “Los oficios en las casas no los hacemos los domingos porque nos venimos a divertir y nuestras familias nos vienen a acompañar”, dijo.

Finalmente Diana Pérez Márquez, la homenajeada le agradeció a Dios y a las demás personas que tuvieron en cuenta su nombre para rendirle este homenaje que la lleva de honor y felicidad.

“Este es un homenaje importante en mi vida porque es un reconocimiento como mujer, como deportista, como ama de casa, como mujer palmitera, como líder y como política”, puntualizó.