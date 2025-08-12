La alcaldía de Santa Marta mantiene encendida las alertas correspondientes, teniendo en cuenta los pronósticos de lluvias emitidos por el Ideam que dan cuenta que prevalece el tiempo de lluvia con muchas posibilidades de tormentas eléctricas.

Ante ello hay posibilidades de incrementos súbitos de los caudales de los ríos Gaira, Manzanares y Piedras, que al desbordarse provocan las ya conocidas inundaciones tanto en la zona urbana como la rural.

Además la alcaldía distrital, a cargo de Carlos Pinedo, también mantiene activa la alerta naranja por las altas probabilidades de crecientes súbitas en los ríos Guachaca, Mendihuaca, Buritaca y Don Diego; y por el pronóstico por deslizamientos de tierras en zonas específicas de la zona rural.

Como se recuerda, además de los estragos causados por las lluvias el pasado 3 de agosto este fin de semana también se registraron precipitaciones con intensidad tanto en zona urbana como rural, arrojando estadísticas de 35,7 milímetros en solo dos horas, razón por la que instan a la ciudadanía a tener en cuenta las recomendaciones: