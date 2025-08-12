La Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge (Corpomojana), en asocio con unidades de la Policía Nacional que prestan sus servicios en Sucre, liberaron 49 hicoteas en un humedal estratégico de su jurisdicción, en el sur del departamento.

Los animales, ahora liberados, habían sido decomisados en desarrollo de operativos contra el tráfico ilegal de fauna silvestre y luego permanecieron bajo observación veterinaria y zootécnica por más de un mes debido a que al momento de su recepción presentaban signos evidentes de maltrato.

Tras un proceso de recuperación Corpomojana los evaluó y consideró aptos para su reintegración al medio natural.

Giovannys Medrano Martínez, director general de Corpomojana, estuvo en la actividad y afirmó que “esta acción reafirma nuestro compromiso institucional con la conservación de la biodiversidad”, por lo que anunció que continuarán fortaleciendo los mecanismos de control, sensibilización y educación ambiental para combatir el tráfico ilegal y la presión antrópica sobre esta especie.

Esta liberación se suma a la que hace 12 días realizaron de 55 tortugas de río.