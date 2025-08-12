Diez personas fueron capturadas, por diversos delitos, por unidades de la Policía Nacional en el municipio de El Carmen, Bolívar, en desarrollo de un comando situacional.

Durante esta actividad los uniformados también se incautaron de 310 dosis de estupefacientes y suspendieron la actividad económica de 4 establecimientos por infringir las normas del Código de Seguridad Ciudadana.

En medio de esta toma masiva para la disrupción del delito, en diferentes sectores, aplicaron también procedimientos de registro y solicitud de antecedentes a 1.200 personas y 210 motocicletas.

El comando situacional busca prevenir delitos de impacto y mejorar la percepción de seguridad en las comunidades locales y la región. Ella incluye rigurosos registros, controles y solicitudes de antecedentes a vehículos y personas, con el propósito de identificar y abordar cualquier actividad delictiva que pueda afectar la tranquilidad y la convivencia pacífica en el municipio.

Además, la Policía de Infancia y Adolescencia ofrece charlas de prevención a los niños, niñas y adolescentes con la finalidad de educar a nuestra juventud sobre la importancia de mantenerse seguros, identificar situaciones de riesgo y buscar ayuda cuando sea necesario.

El teniente coronel John Edwar Correal Cabeza, comandante encargado de la Policía en Bolívar, informó que continuarán realizando este tipo de actividades en los diferentes municipios con el ánimo de llegar a las comunidades y mejorar los niveles de percepción y seguridad, al igual que generar conciencia de denuncia entre los ciudadanos.

