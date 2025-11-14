Cien uniformados de la Policía Metropolitana de Valledupar, a través de diferentes unidades, fueron desplegados en el municipio de Codazzi, en un comando situacional para hacer frente a los hechos de inseguridad que azotan a esta zona del departamento, principalmente el abigeato, el microtráfico y el hurto.

Leer más: Comisión de Acusación solicita pruebas en investigación a Luz Adriana Camargo por la fuga de Carlos Ramón González

Dichos uniformados iniciaron los operativos en horas de la tarde y noche de este jueves, en los diferentes barrios y periferias del municipio, teniendo como resultados, 10 capturas por delitos como abigeato, violencia intrafamiliar, lesiones personales, fuga de preso en sujetos que estaban violentando la prisión domiciliaria por el delito de concierto para delinquir.

El secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, indicó que además se realizaron dos allanamientos, con la incautación de 450 gramos de estupefacientes, la incautación de 1.500 kilos de carne de res, avaluados en 20 millones de pesos, los cuales no tenían el soporte legal.

Asimismo incautaron 17 novillas presuntamente hurtadas, dos motocicletas por falsedad marcaria, 20 cuchillos. Como también la imposición de 87 comparendos por comportamientos contrarios al Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Ver también: Fiscalía investiga si Verónica Alcocer incurrió en el delito de lavado de activos y estafa

“Se recorrieron los barrios en horas de la noche, y queda personal del GOES y el Gaula. Todo esto ha sido en articulación con el alcalde Hernán Baquero, Fiscalía General de la Nación y diferentes dependencias del Gobierno departamental”, indicó el funcionario.

Durante los operativos fueron selladas dos discotecas por gran cantidad de licor adulterado, labor está desarrollada por la Oficina de Rentas del Departamento del Cesar.

De igual manera, Eduardo Esquivel anunció que recientemente la Gobernación adquirió 53 motos para entregarlas a la fuerza pública, de las cuales cinco son para el municipio de Codazzi, y el resto para los demás municipios, mientras están a la espera de equipos antidrones.

Le sugerimos: Homicidio en Juan de Acosta: criminal habría dialogado con la víctima antes de quitarle la vida

“Se compraron 53 motos, se entregarán 5 en el municipio de Codazzi. Estos vehículos van a diferentes municipios del departamento y también estamos a la espera de antidrones, con destinación especial el sur del Cesar”, dijo Esquivel.