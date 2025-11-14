La violencia sigue golpeando al Atlántico. En horas de la mañana de este viernes 14 de noviembre un hombre fue asesinado de dos tiros cuando departía en el interior de una vivienda con su victimario.

El crimen se perpetró en la carrera 7 con calle 11 del barrio Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en el municipio de Juan de Acosta.

EL HERALDO conoció que la víctima fatal respondía al nombre de Álvaro Arturo Figueroa Castro, de 57 años de edad, quien era oriundo del municipio de Puerto Colombia.

Según el informe de la Policía del Atlántico, siendo las 10:30 a. m., una persona, sin identificar, que se encontraba departiendo con el hoy occiso, en la dirección antes mencionada, desenfundó un arma de fuego e impactó a Figueroa, ocasionándole dos lesiones.

Malherido, ‘Álvaro Posada’ —cómo era popularmente conocido— fue auxiliado por los vecinos, quienes lo subieron a bordo de un motocarro y lo trasladaron hasta la Clínica Reina Catalina del municipio de Baranoa.

Sin embargo, minutos después de su ingreso, los médicos de turno dieron aviso que la vida del hombre se había apagado a causa de los mortales disparos.

Hasta el momento se desconocen las causas por las cuales se habría originado el ataque armado.

La Policía del Atlántico, en cabeza de un grupo de investigadores de la SIJÍN, se apropió del caso y se encuentra recopilando material probatorio con el objetivo de dar con el paradero de los agresores.