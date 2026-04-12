En un ancianato, recinto que alberga adultos mayores, generalmente para que puedan ser cuidados y atendidos de mejor manera, se presentó una pelea entre dos de los residentes que terminó con uno de ellos muerto y otro capturado.

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El hecho se registró en Cajamarca, Tolima. El adulto mayor capturado es identificado como José Ananías Cárdenas, de 79 años. En su contra le fue dictada una medida de aseguramiento acusado del homicidio de Mario Gutiérrez Cárdenas, de 84 años, en un hecho al parecer de intolerancia ocurrido en el corregimiento de Anaime, con una agresión con arma blanca.

Ananías fue capturado por la Policía de Cajamarca y puesto a disposición de la Fiscalía, que le imputó el delito de homicidio.

De acuerdo al informe, el hecho se presentó el pasado martes 7 de abril, sobre las 3:30 de la tarde, a las afueras del hogar de paso del corregimiento.

Según las autoridades, ambos adultos mayores mantenían diferencias personales, lo que al parecer desencadenó en el altercado que rápidamente en violencia.

“De acuerdo a las primeras informaciones recolectadas, los abuelos tenían problemas personales. Logramos establecer que se generó una discusión que escaló rápidamente a las agresiones físicas”, explicó el coronel Edgar López González, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.