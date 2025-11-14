Durante la noche de este jueves 13 de noviembre un joven de tan solo 20 años resultó herido a bala tras ser atacado por unos desconocidos en moto en el barrio Carrizal, localidad Metropolitana de Barranquilla.

El lesionado fue identificado por las autoridades como Cristian Andrés Ríos Lares.

Según el informe suministrado por las autoridades, la víctima se encontraba caminando por la calle 50E con carrera 1D a eso de las 9:45 p. m., cuando fue interceptado por dos sujetos que se transportaban en una motocicleta.

Uno de los desconocidos esgrimió un arma de fuego y le propinó un disparo en la parte baja del tórax, para posteriormente escapar junto con su cómplice con rumbo desconocido.

Luego del ataque, el lesionado fue rápidamente trasladado por los vecinos de la comunidad hasta la Clínica Los Almendros, donde permanece bajo pronóstico reservado.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación con el objetivo de esclarecer los móviles del ataque y con ello, lograr la captura de los agresores.