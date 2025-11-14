Por disposición de la Dirección General de la Policía Nacional, el coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval asumió este viernes 14 de noviembre como nuevo comandante del Departamento de Policía Atlántico. El oficial, oriundo de Guayatá (Boyacá) y de 48 años, cuenta con una trayectoria de casi tres décadas al servicio de la institución, destacándose en áreas operativas, administrativas y de liderazgo estratégico.

Leer también: Estaba bajo amenaza y lo asesinaron a tiros en casa de su abuela en Villa del Carmen

Sánchez Sandoval es administrador policial egresado de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander y posee especializaciones en Investigación de Accidentes de Tránsito, Alta Gerencia de la Defensa Nacional y Seguridad. Su formación ha estado orientada al fortalecimiento de la gestión institucional y el diseño de estrategias para el control del delito.

Durante los últimos cinco años ha ocupado cargos clave dentro de la Policía Nacional, entre ellos: jefe de diferentes áreas de la Dirección de Inteligencia, jefe regional de Inteligencia Policial y comandante operativo de Seguridad Ciudadana de la Metropolitana del Valle de Aburrá. Su último rol fue en la Dirección de Talento Humano, donde lideró procesos internos de fortalecimiento de las capacidades policiales.

El nuevo comandante ha recibido múltiples reconocimientos por su contribución a la seguridad y por su papel en operaciones de alto impacto que han permitido reducir delitos de relevancia en varias regiones del país.

Importante: Ataque a bala deja dos hombres muertos en Me Quejo

Al asumir su nuevo cargo, el coronel Sánchez Sandoval reiteró su compromiso con la convivencia y seguridad ciudadana de los habitantes del Atlántico, asegurando que trabajará por consolidar entornos más seguros y enfrentar los desafíos que presenta el departamento.