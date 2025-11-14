Un homicidio con arma de fuego ocurrido en el barrio Villas del Carmen dejó como víctima a un joven de 21 años identificado por las autoridades como Isaac David Orozco Barrera.

El hecho, de acuerdo con la información dada a conocer por la Policía, se registró hacia las 8:57 p. m., cuando cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas ingresaron a la vivienda de la abuela del joven y le dispararon en repetidas ocasiones. Orozco fue trasladado a la Clínica La Victoria, donde falleció por la gravedad de las heridas.

La víctima había sido amenazada de muerte semanas antes. El 24 de octubre de 2025, un panfleto firmado por alias Hippy advertía que Orozco estaba en riesgo. Además, su padre, Milton Orozco, conocido como el Piña, fue asesinado el 21 de marzo del año en curso, según información preliminar de las autoridades.

Orozco registraba dos anotaciones judiciales en el SPOA por los delitos de lesiones personales y porte de armas. De acuerdo con la Policía, el homicidio estaría relacionado con disputas por el control territorial ligado a la venta de estupefacientes, una problemática recurrente en este sector de Barranquilla.

Captura de uno de los presuntos agresores

En una reacción rápida, uniformados de la Policía lograron la captura de Carlos David Oyola Martínez, también de 21 años. El detenido presenta dos anotaciones en el SPOA por hurto y porte ilegal de armas.

El caso quedó en manos de la Sijin, que adelanta las respectivas investigaciones para identificar y ubicar a los demás implicados en el ataque.

Las autoridades señalan que este homicidio en Barranquilla se suma a una cadena de hechos violentos relacionados con organizaciones dedicadas al narcotráfico en el área metropolitana. Los enfrentamientos por controlar la venta de drogas han desencadenado recientes ataques y homicidios selectivos.