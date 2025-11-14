Otro hecho de sangre en Barranquilla. En la noche de este jueves 13 de noviembre un ataque a bala en el barrio Me Quejo de la capital del Atlántico dejó a dos jóvenes muertos.

De acuerdo al informe preliminar, las víctimas fueron identificadas como Kelvis Enrique Hernández Chica, de 21 años, y Kenet Alexander Celin Benítez, de 20 años. Ambos se encontraban en la casa del último departiendo, cuando fueron abordados por dos sujetos, que desenfundaron armas de fuego y dispararon sin mediar palabras.

El informe de la Policía Metropolitana de Barranquilla señala que ninguno de los dos jóvenes tenía anotaciones judiciales.

Se investiga si el hecho habría sido cometido por una “pandilla” llamada ‘los 2011’, que opera bajo el mando de ‘los Costeños’ a cargo de alias el Abuelo, quien fue capturado en febrero de 2024 por el delito de homicidio y posteriormente dejado en libertad por vencimiento de términos. En la actualidad tiene una orden de captura por el delito de extorsión.

Otro detalle sobre el suceso es que en el lugar se hallaron dos vainillas de pistola 9mm y un proyectil calibre 38.

La investigación por parte de la SIJÍN, para identificar a los responsables del hecho de sangre.