La violencia no cesa en Barranquilla. En horas de la tarde de este jueves 13 de noviembre, un hombre fue violentamente asesinado de dos disparos en la cabeza cuando se encontraba en el interior de un taller llamado “Moto Guerra”, ubicado en la carrera 10 Sur con calle 51B, barrio Siete de Abril.

EL HERALDO conoció que la víctima fatal fue identificada preliminarmente como Evelio Ovallos Martínez, de 39 años y conocido bajo el alias de Piolín. De acuerdo con información preliminar sería integrante de ‘los Costeños’.

Según el testimonio de las personas, a eso de las 3:40 p. m., la víctima se encontraba dentro del establecimiento de razón social cuando, de repente, dos sujetos en moto se acercaron hasta el hombre y, sin mediar palabra, uno de ellos desenfundó un arma y le propinó varios disparos.

Posterior al ataque, Ovallos quedó tendido en el piso, hasta que fue auxiliado por los moradores del sector, mismos que lo trasladaron hasta el Paso Santa María.

No obstante, médicos de turno informaron que la víctima había fallecido minutos después de haber ingresado. El hoy occiso presentaba tres heridas por proyectil de arma de fuego: dos tiros en la cabeza y uno más en el tórax.

Las autoridades adelantan una investigación para esclarecer los móviles de este homicidio.