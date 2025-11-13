Un hombre de 31 años fue capturado en flagrancia por uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla, luego de ser señalado de hurtar más de un centenar de bultos de cuido para animales en el barrio Villa Nueva, suroccidente de la capital del Atlántico.

El hecho se registró en la calle 4 con carrera 41B, donde los policías capturaron al sospechoso tras recibir la alerta de un comerciante que denunció haber sido despojado de sus pertenencias y de una considerable cantidad de mercancía.

Según la información oficial, la rápida reacción de los uniformados permitió recuperar 103 bultos de cuido para animales, que presuntamente habían sido robados minutos antes.

El detenido, junto a los elementos incautados, fue puesto a disposición de las autoridades competentes por el delito de hurto calificado y agravado.

El Brigadier General Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó:

“Seguimos fortaleciendo los planes operativos en todos los sectores de la ciudad, con el fin de contrarrestar el accionar delincuencial y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. Invitamos a la comunidad a denunciar de manera oportuna cualquier hecho delictivo.”

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad de los barranquilleros e invita a la ciudadanía a continuar denunciando cualquier actividad ilícita a través de la línea de emergencia 123 o la Línea Contra el Crimen 3178965523