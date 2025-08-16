Un turista extranjero identificado como Massamou Sanogo, de 26 años, perdió la vida el pasado jueves 14 de agosto en las aguas de Playa Blanca, Isla de Barú, Cartagena.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 a.m., cuando el joven realizaba una inmersión en el sector conocido como Bajo Tortuga, zona reconocida por sus corales y diversidad marina.

Testigos indicaron que Sanogo se sumergió para explorar el lugar, pero al notar que no regresaba a la superficie, varias personas ingresaron para auxiliarlo.

El turista fue rescatado inconsciente y trasladado de inmediato al Centro de Atención Primaria CAP de Ararca, en Barú. Sin embargo, los esfuerzos médicos fueron en vano, pues el hombre ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades confirmaron que el cuerpo fue llevado a las instalaciones de Medicina Legal, a la espera de que sus familiares lleguen para adelantar los trámites de reconocimiento.