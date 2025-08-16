El presidente Gustavo Petro designó este viernes a Ingris Padilla como gobernadora encargada del departamento del Magdalena luego de la destitución de Rafael Martínez y hasta las elecciones atípicas en noviembre próximo.

Padilla pertenece al movimiento Fuerza Ciudadana mismo por el que fue elegido Martínez y es, además, cercana a Carlos Caicedo. Fue secretaria del Interior de Rafael Martínez mientras ejerció como gobernador hasta su reciente remoción del cargo por doble militancia.

Con este nombramiento quedan atendidas los reclamos de Fuerza Ciudadana, el bastión petrista en el Magdalena, que pedía al presidente que a quien nombrara debía ser alguien afín al proyecto político de esa colectividad que lleva dos periodos seguidos ganando la gobernación.

Martínez dejó su cargo el pasado 30 de julio luego de que el Consejo de Estado anulara su elección, tribunal que también avisó a Petro para que iniciara el proceso de designación que acabo mes y medio después, este 15 de agosto.

El ahora exgobernador aseguró en su momento que su salida fue motivada por intereses políticos, y no por errores de fondo, al tiempo que agradeció a quienes votaron por él. A estos les dijo que no los han derrotado y les anunció que seguirá en pie de lucha con o sin credencial.

“Los cargos públicos no son un fin absoluto, son un vehículo para lograr grandes cambios”, agregó en descontento con la decisión pues esta no es la primera derrota de Fuerza Ciudadana, ya en las anteriores elecciones para la Alcaldía de Santa Marta su candidato ganó, sin embargo, quien asumió fue su opositor Carlos Pinedo después que se revocara una tutela que permitió la inscripción extemporánea de Jorge Luis Agudelo.