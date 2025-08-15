Uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla, en especial agentes vinculados a la Patrulla Púrpura, están tras la pista de un sujeto motorizado, supuestamente dedicado al oficio de mototaxista, que en la noche de este jueves 14 de agosto habría abusado sexualmente de una pasajera en un sector enmontado entre Malambo y el municipio de Soledad.

La versión que hoy tiene la autoridad señala que la víctima, de 29 años de edad y cuya identidad se protege, solicitó en el casco viejo del municipio malambero un servicio para trasladarse hasta el barrio Villa Muvdi, en Soledad, por lo que motorizado aceptó.

“Según la información recopilada, la victima manifestó que solicitó un servicio de mototaxi a un sujeto desconocido para que la llevara a su vivienda en el barrio Villa Muvdi. En el camino se desvía a un sector enmontado donde le hurtan sus pertenencias y abusan sexualmente de ella, tras cometer el hecho (el conductor) se da a la huida con rumbo desconocido”, detalló la autoridad.

Las autoridades policiales señalaron que la mujer fue trasladada al hospital Juan Domínguez Romero para su atención y valoración médica.

En Barranquilla y su área metropolitana ya se han registrado casos similares en los que motorizados dedicados al oficio de mototaxista terminan involucrados en casos de abusos sexuales de mujeres.

Recordemos que en marzo del año anterior la Fiscalía General de la Nación confirmó la condena a 19 años y 5 meses de prisión, proferida por un juez de conocimiento, contra Julio César González Navarro, conocido con el alias de ‘el terror de la moto roja’, un hombre que había sido capturado en octubre de 2023 luego de permanecer prófugo desde 2017.

González Navarro usaba una moto y fingía ser mototaxista para captar a sus víctimas en las salidas de centros comerciales del sur de la ciudad. Luego, tras ofrecerles el servicio de transporte informal, las terminaba llevando a una trocha entre Soledad y Malambo para accederlas carnalmente.

En su momento las autoridades documentaron seis casos de víctimas, entre estas el de una niña de 11 años gestora de paz.