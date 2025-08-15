La nueva viceministra de la Juventud del Ministerio de la Igualdad será Juliana Guerrero, la polémica funcionaria del Gobierno de Gustavo Petro que es investigada por sus viajes en aeronaves oficiales.

la joven funcionaria, que hasta ahora estaba en el Ministerio del Inrterior, es señalada de utilizar un avión oficial para trasladarse desde Bogotá hasta el departamento del Cesar para asistir a un evento político.

En las últimas horas, su hoja fue publicada por la Presidencia para ocupar este cargo en el ministerio presidido por Juan Carlos Florián.

¿Quién es Juliana Guerrero y cuáles son sus polémicas?

La funcionaria, de 23 años de edad y nacida en Codazzi, Cesar, fue nombrada secretaria ejecutiva del despacho y coordinadora del gabinete del Ministerio del Interior, convirtiéndose en la mano derecha de Armando Benedetti.

El pasado 21 de julio, el concejal de Bogotá Daniel Briceño insturó una denuncia en contra de la funcionaria por los polémicos viajes.

“Ya radiqué denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en contra de la funcionaria Juliana Guerrero, mano derecha de Armando Benedetti, por el uso delictivo de un avión y un helicóptero de la Policía Nacional para asuntos personales. Esto no puede quedar impune”, aseveró el concejal.

En ese mometno fue defendida por el ministro Benedetti y hasta por el presidente Gustavo Petro, asegurando que su viaje fue para una misión que formaba parte de sus funciones en el Ministerio.

Sin embargo, Guerrero también habría usado un helicóptero de la Policía Nacional, de acuerdo con Federico Gómez Lara, director de la revista ‘Cambio’.

Es decir, Juliana arribó a Valledupar desde Bogotá en un avión oficial, y luego usó un helicóptero para ir desde la capital cesarense a Aguachica, en el mismo departamento. En este municipio, junto a su hermana, que no tiene ningún cargo público, participó en una sesión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, al parecer para apoyar la modificación de estatutos que permitirían la reelección del rector.

De acuerdo con lo revelado por ‘Cambio’, el viaje costó $126 millones solo en gasolina. Ahora todas las miradas están puestas en esta funcionaria, de solo 23 años, por la autoridad que tendría dentro del Ministerio para pedir un helicóptero.

Por este caso la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios del Ministerio de Interior por un posible uso indebido de un avión oficial.