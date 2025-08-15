La Contraloría Municipal de Valledupar anunció que realizarán una supervisión y control a las vallas publicitarias exteriores en la ciudad, ya que se podría estar dando una contaminación visual en diferentes escenarios.

Angélica Olarte, contralora municipal, indicó que estas acciones hacen parte del cumplimiento al plan de vigilancia y control fiscal, y que para ello realizarán visitas técnicas.

“Nos preocupa al igual que la ciudadanía que se pueda estar presentando cierta contaminación visual en los distintos escenarios de Valledupar, también estaremos verificando cómo ha sido el comportamiento tributario en la restauración de los distintos impuestos a la publicidad exterior, y que deben tener los cumplimientos establecidos por ley”, indicó la funcionaria.

Es de indicar que los puntos más críticos donde se presenta esta situación son en los alrededores de las glorietas, estando identificadas por la Secretaría de Gobierno municipal, 130 vallas, de las cuales solo tres cuentan con los permisos establecidos.

Por ello, desde dicha dependencia también han establecido un proceso de regularización y muchas de este tipo de publicidad presentan proceso policivo dirigido hacia sus responsables.

