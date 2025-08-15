El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz Arias, confirmó que la madre de la bebé que fue abandonada al lado de un contenedor de basuras cerca de una de las glorietas de la ciudad el jueves 14 de agosto ya se presentó ante las autoridades.

Según el reporte del oficial, la mujer acudió ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) la noche del mismo jueves. Hasta esas dependencias llegaron las unidades del área de inteligencia e investigación criminal con la finalidad de establecer “los móviles y otro aspectos frente al abandono de la bebé a las pocas horas de haber nacido”.

A su vez el coronel Ruiz Arias precisa que con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Fiscalía General de la Nación articulan los medios para establecer la posible responsabilidad penal de la mujer frente al abandono de la bebé que permanece bajo cuidados médicos en el Hospital San Jerónimo, centro asistencial al que fue llevada por uniformados de la Policía Metropolitana de Montería y una ciudadana que reside en la zona del barrio El Edén, donde se produjo el doloroso hallazgo.