Las capacidades de la Policía Nacional en el departamento de Sucre se ven aumentadas con la vinculación de 72 nuevos patrulleros, además del fortalecimiento de la movilidad con la incorporación de más vehículos.

El acto oficial de entrega del personal y de los medios de movilización en favor de la ciudadanía, pero administrados por la institución, se efectuó este domingo 21 de diciembre en la sede del Comando del Departamento de Policía Sucre en la ciudad de Sincelejo, y estuvo a cargo del director de la Policía Nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano.

Policía Nacional

De los nuevos 14 vehículos que integran el parque automotor oficial, y que fueron adquiridos por la Policía Nacional, hay tres motocicletas uniformadas, 8 camionetas Frontier uniformadas, dos vans y un automóvil Ford, y en los próximos días llegarán 39 motocicletas más.

El alto oficial, que tuvo en este departamento su primera comandancia dentro de la institución, le aseguró a los nuevos integrantes de este Comando, que de seguro cuando los trasladen a otras unidades en el país los embargarán muchos sentimientos de nostalgia y no querrán marcharse de esta tierra “porque acá no solo van a encontrar un territorio con paisajes y con una inspiración bastante alentadora al espíritu, a la razón y al alma, sino que también van a encontrar gratitud y amabilidad de la gente que vive acá. Son personas supremamente maravillosas en su sentido , en su ser, son personas auténticas, sonrían y ríen, se los digo con plenitud y autoridad porque yo vine acá a trabajar 17 meses y cuando me llegó el traslado lloramos con mi esposa porque no queríamos irnos de este maravilloso lugar”, anotó el oficial.