A partir de este lunes 10 de noviembre los llamados Jóvenes de la Generación Y de la ciudad de Sincelejo, empiezan su proceso de formación en inglés y valores.

Este es uno de los componentes que tiene esta estrategia que fue lanzada hace dos meses en un evento que se efectuó en el Estadio 20 de Enero y que congregó, en ese momento, a unos 4 mil jóvenes con edades entre los 14 y los 28 años y de los cuales ya hay un número considerable laborando.

Los programas de formación en inglés y “Fe y Valores para la Vida”, son gratuitos y de forma virtual, y ayer viernes ya tuvieron la primera sesión introductoria que empezó con la intervención del alcalde Yahir Acuña Cardales.

En inglés tendrán la certificación B1 los que cumplan los requisitos establecidos.

Los programas se realizarán de lunes a viernes, en los siguientes horarios:

Inglés: 7:00 p.m. a 8:00 p.m.

Fe y Valores para la Vida:

Sesión 1: 8:10 p.m. a 8:40 p.m.

Sesión 2: 8:50 p.m. a 9:20 p.m.

“Esta apuesta busca abrir nuevas oportunidades de aprendizaje y fortalecer la formación en valores de nuestros ciudadanos. Creemos en una Sincelejo que aprende, crece y progresa desde la educación y los principios”, destacó el alcalde Yahir Acuña.

En su primera fase, la iniciativa inicia con 5.000 cupos disponibles, con la posibilidad de ampliar la cobertura hasta 10.000 beneficiarios, consolidándose como uno de los programas de formación más amplios impulsados por la administración municipal.

Los interesados pueden inscribirse y acceder directamente a las clases a través de los siguientes enlaces:

Formulario de inscripción a los cursos de inglés:

Clases de inglés:

https://us06web.zoom.us/j/84356634833

Fe y Valores para la Vida – Sesión 1:

https://us06web.zoom.us/j/82276351946

Fe y Valores para la Vida – Sesión 2:

https://us06web.zoom.us/j/87806103160