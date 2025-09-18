Siete ciudadanos, dos de ellos mujeres, que están señalados de integrar el Clan del Golfo y de haber tenido alguna participación en 9 crímenes ocurridos en varios municipios del departamento de Sucre, incluida su capital Sincelejo, fueron capturados por unidades de la Policía Nacional en asocio con la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el reporte entregado por el coronel Aymer Fredy Alonso Triana, comandante de la Policía en Sucre, dos de los aprehendidos están relacionados con el doble crimen ocurrido en el interior del Gran Centro El Parque, en el Centro de Sincelejo, en el que perdieron la vida los comerciantes Ufredo Ricardo Piguave Ortiz y Ubaldo Andrés Loaiza Ramírez.

Por este hecho ocurrido el 7 de marzo de 2025 fueron capturados Rolando Montes Nobles, alias ‘Yorman’ y Mary Isabel Morales Arrieta, alias ‘La Mona’ o ‘Griselda’. La detención del hombre fue en el municipio de la Unión y la de ella en el barrio Sevilla, zona norte de Sincelejo.

Policía de Sucre

“Yorman sería integrante del Clan del Golfo. Inició como marcador, luego ascendió a urbano y, tras la captura de alias ‘Ramón’ o ‘Boa’, habría asumido el rol de cabecilla urbano o jefe de sicarios en Sincelejo, coordinando y ejecutando homicidios selectivos, y ‘La Mona’ o ‘Griselda’ sería ‘punto’ o ‘marcadora’ de víctimas de homicidios selectivos”, explicó el coronel Alonso indicando además que este doble crimen tuvo como móvil la retaliación por el no pago de extorsiones, lo que ratifica la primera versión que se conoció tras la ocurrencia de este hecho que conmocionó la ciudad.

Implicado en doble crimen de Buenavista

Igualmente fue aprehendido Juan Camilo Polanco Arrieta, alias ‘Picapiedra’, señalado de haber asesinado el 17 de mayo del año en curso a Oferne Rafael Amell Acuña y Carlos Gustavo Arrieta Jiménez en el municipio de Buenavista.

A ‘Picapiedra’ lo detuvieron en el barrio La Bombonera del municipio de Sincé. “Sería el autor material de estos hechos. Habría iniciado como marcador en el Clan del Golfo y luego ascendió a cabecilla de zona en los municipios de Galeras, El Roble y San Benito Abad”.

Este crimen, según la Policía, fue por retaliaciones.

Doble crimen en Las Américas y el Édgar Garay

Por el doble crimen del barrio Las Américas, en la ciudad de Sincelejo, ocurrido el 21 de enero de este 2025, donde fueron víctimas Samuel David González Arias y Luis Alfredo Meza Arenas, detuvieron a Hernán Darío Barraza Barragán, alias ‘Johan’.

A este mismo le atribuyen el crimen del creador de contenidos Edgar José Garay Álvarez, ocurrido en su natal ciudad de Corozal el 3 de diciembre de 2024.

A alias ‘Johan’ lo detuvieron en la ciudad de Santa Marta en cumplimiento de una orden de arresto por el delito de concierto para delinquir con fines de homicidio. Tiene anotaciones por el delito de hurto.

Sobre el crimen de Édgar Garay la Policía reportó que el móvil fueron retaliaciones.

Otras capturas

De otra parte, en el barrio La Victoria, de Sincelejo, fue capturado Heimer Oviedo Julio, alias ‘Joche’ o ‘Peluquero, por el delito de concierto para delinquir con fines de homicidio. Es señalado de ubicar víctimas para acciones de sicariato.

Le atribuyen su participación en el homicidio del Joven de Paz de Sincelejo, Osnéider Manuel, ocurrido el pasado 15 de abril.

También fue capturada en el barrio La Trinidad, zona sur de Sincelejo, Angie Paola Feria García, alias ‘Rosario’, por el delito de concierto para delinquir con fines de homicidio, “presunta integrante del Clan del Golfo, donde funcionaba como marcadora. Habría participado en el homicidio de Guillermo José Buelvas González en el puente del Simón Araújo el 12 de noviembre de 2024”.

Y el séptimo aprehendido es Teobaldo Enrique Banquet, alias ‘Arcángel’ o ‘Toto’. Lo detuvieron en desarrollo de una diligencia de allanamiento y registro en la vereda Buenavistica, de Sincelejo, por el delito de concierto para delinquir con fines de homicidio. “Encargado de facilitar inmuebles tipo finca para reuniones, pago de nómina, almacenamiento de armas y hospedaje de cabecillas del Clan del Golfo”.

Los detenidos están en audiencias ante jueces de garantías a la espera de que les definan su situación judicial.