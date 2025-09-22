En el marco del Día Nacional de la Biodiversidad, la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Metropolitana de Montería recibió varias especies de fauna silvestre entregadas de manera voluntaria por ciudadanos de la región.

Dos loros cabeza amarilla, dos pisingos, un canario, una cotorra cabeza negra, un azulejo y una tortuga morrocoy, hacen parte de las especies que los uniformados recibieron y que quedaron bajo valoración de profesionales especializados para determinar su estado de salud y definir el proceso de rehabilitación que permita su eventual regreso a los hábitats naturales.

Cortesía Policía de Montería.

La jornada evidenció la articulación entre la comunidad y las autoridades en la protección de la biodiversidad, fortaleciendo el trabajo conjunto contra el tráfico y la tenencia ilegal de especies silvestres.

Cortesía Policía de Montería.

La Policía Metropolitana de Montería reiteró el llamado a denunciar cualquier actividad que atente contra la fauna y flora del departamento y a continuar sumando esfuerzos para la conservación del medio ambiente.

