Con la finalidad de continuar fortaleciendo la seguridad en los ríos y en el mar en el departamento de Sucre, la gobernación le entregó a la Armada Nacional (Primera Brigada de Infantería de Marina) una moderna embarcación equipada con tecnología de última generación y elementos de seguridad y salvamento.

El acto de entrega ocurrió en el Golfo de Morrosquillo y lo lideró la gobernadora Lucy García Montes, quien denominó oficialmente el bote con el nombre de “Mariscal Sucre”.

Agregó que se trata de una unidad, de 36 pies de eslora, que está equipada con motores de alta potencia, sistema de blindaje reforzado, y un tráiler de transporte, lo que le permite operar con alta maniobrabilidad y resistencia tanto en mar abierto como en aguas fluviales.

Su dotación incluye chalecos salvavidas, balsas, botiquines de emergencia, bengalas, reflectores, extintores y otros elementos de seguridad y salvamento, convirtiéndolo en una herramienta fundamental para responder ante cualquier contingencia.

Además servirá como apoyo en misiones humanitarias, especialmente en zonas de difícil acceso o afectadas por inundaciones en la Mojana y el San Jorge.

“El bote Mariscal Sucre estará recorriendo nuestro mar en el Golfo de Morrosquillo. También estará en nuestros ríos de la Mojana y el San Jorge. Esta entrega fortalece las capacidades de nuestra Armada Nacional y del departamento en general. Con cada acción, sea en tierra, aire, río o mar, seguimos trabajando para que Sucre se consolide como una tierra segura, abierta a la inversión y donde la gente viva con más tranquilidad y las instituciones lleguen a todo el territorio”, destacó la gobernadora Lucy García Montes.

El coronel Nelson Cano Holguín, comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina, fue quien recibió el bote y le agradeció a la administración departamental por el respaldo sostenido a la fuerza pública.

“He sido testigo de cómo en el territorio se ha invertido en seguridad como un pilar fundamental que promueve y facilita el desarrollo. Con este bote tendremos mejores medios y capacidad de reacción para proteger la parte fluvial y las costas, ampliando nuestra presencia y reduciendo los márgenes de acción de actores ilegales”, destacó el oficial de la Armada Nacional.