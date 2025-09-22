La Alcaldía de Sincelejo a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Rural, y en alianza con la Federación Nacional de Cerealistas (Fenalce), tienen en marcha un proyecto con pequeños productores de la zona rural que busca garantizar la seguridad alimentaria.

Más de 40 familias productoras son las primeras beneficiadas de las semillas de fríjol de la variedad Caupí # 1 (blanco cabecita negra).

Estos pequeños productores hacen parte de las asociaciones Sedeico, de la finca Villa Keys, ubicada en el corregimiento San Antonio; Mi Primera Cana, de la finca San Cayetano, en la cabecera municipal de Sincelejo, y de los corregimientos Las Huertas y La Peñata.

Además, la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Rural presta permanentemente la asistencia técnica para que los cultivos sean aprovechados y garanticen la seguridad alimentaria de los productores, y comercialicen el excedente, con lo cual podrán obtener ingresos adicionales.