En la Fiscalía General de la Nación, seccional Cesar, cursa una investigación por el accidente de tránsito en el que perdió la vida la niña Ema Lucía Rincón, de 2 años, cuando iba sobre el tanque de gasolina de la motocicleta que era manejada por su padre, quien la llevaba a la guardería el pasado 9 de septiembre.

EL HERALDO conoció que el delito por el que es investigado el padre de la menor de edad, es de homicidio culposo, como sucede en la mayoría de los accidentes de tránsito. Sin embargo, no se librara orden de captura y el proceso seguirá hasta que un juez emita un fallo final.

Estos hechos sucedieron en carrera 45 con calle 5 norte barrio Nueva Colombia, de dicho municipio, cuando el padre de la niña, conducía una motocicleta de placas HTX-32B, color negro, y colisionaron por la parte trasera un camión de placas EYZ-782, que se encontraba estacionado. Precisamente son las causas del choque lo que está investigando la Fiscalía a fin de establecer responsabilidades, en caso de existir.

Posterior al fuerte impacto la niña fue tomada en brazos de su padre quien de manera desesperada pidió ayuda y llevaron a la pequeña hasta el Hospital Regional, donde los médicos hicieron todo lo posible por salvarle la vida y a los pocos minutos falleció.

Este caso causó gran conmoción en la ciudadanía, y en especial en los familiares de la pequeña fallecida. El sepelio se dio entre una gran asistencia de personas y el dolor de su madre.