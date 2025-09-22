Cerca de 500 habitantes del Complejo Urbanístico Altos de la Sabana, situado en la zona norte de la ciudad de Sincelejo, se beneficiaron este fin de semana de los servicios que la alcaldía les llevó hasta su territorio.

De acuerdo con el reporte del secretario de Desarrollo Social, David Vanegas, el balance de la jornada fue positivo, teniendo en cuenta que las personas que visitaron las oficinas móviles lograron tramitar solicitudes, obtener información clara, y cumplir otras diligencias, así como recibir atención médica especializada en la unidad móvil de la E.S.E. Unidad de Salud San Francisco de Asís.

Alcaldía de Sincelejo

Entre los servicios que le llevó la administración que lidera el alcalde Yahir Acuña Cardales también estuvieron los de programas de transferencia monetaria, además de atención médica, enfermería, tamizaje, ginecología y profilaxis, entre otros.

De esta gran jornada participaron las secretarías de Desarrollo Social, Ambiente, Salud, Oficina del Sisbén, entre otras. Y también se vincularon las empresas Veolia, con un puesto móvil de resolución de peticiones, quejas y reclamos; la Academia de Belleza Sandra, con una brigada de belleza y peluquería, y la Policía Nacional, con la Dirección de Protección y Servicios Especiales.

Hubo además actividades lúdicas y recreativas, en las que participaron, adultos, niños, jóvenes y personas de la tercera edad.

Ana Yimena Osorio Martínez, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Altos de la Sabana, agradeció al alcalde Yahir Acuña por esta iniciativa, que beneficia a su comunidad llevando la oferta institucional hasta su sector.