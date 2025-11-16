Una visita de control al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) terminó de manera inesperada para la creadora de contenido colombiana Tatiana Arévalo, radicada en Estados Unidos.

A través de un video reciente, la influencer contó a sus seguidores que, tras acudir a una cita rutinaria esta semana, salió del edificio con un grillete electrónico ajustado al tobillo, pese a tener —según dijo— su documentación en regla.

Un trámite habitual que se convirtió en sanción

Arévalo explicó que forma parte de un programa de control migratorio que exige subir una fotografía semanal a una aplicación oficial. El problema comenzó cuando cambió de teléfono: un martes no recibió la notificación para enviar la imagen y, al intentar remitirla al día siguiente, la plataforma le marcó un error técnico.

Aunque reportó la falla, dice que al día siguiente recibió la orden de presentarse nuevamente y le instalaron el dispositivo de monitoreo. “La mente de uno no está acostumbrada”, confesó al narrar el momento en que le colocaron el grillete.

La situación se volvió viral en TikTok e Instagram, donde contó entre lágrimas que, al salir del edificio, sintió las miradas de quienes esperaban en la sala y que incluso se refugió en el baño para llorar por la humillación que sintió.

La monitorean las 24 horas

La influencer aseguró que su estatus migratorio está al día: tiene visa válida, paga impuestos y administra su propio negocio en Estados Unidos. Sin embargo, describió el grillete como un aparato “voluminoso, molesto y psicológico”.

Según dijo, le entregaron un mapa con las zonas en las que puede movilizarse y le advirtieron que no puede cruzar ciertos límites, entre ellos el puente de San Francisco. También le indicaron que no debe mojar la batería del dispositivo.

Arévalo señaló que el aparato le lastimó el pie porque no era de su talla y que sufrió un ataque de ansiedad camino a casa.

En redes comentó: “Te monitorean las 24 horas, duermas, hagas ejercicio, te bañes, estés con él… no es solo físico, es mental”.

Alerta a otros migrantes

Arévalo aprovechó su experiencia para advertir a otros migrantes que dependen de estos sistemas de verificación: pidió no confiar únicamente en las alarmas del celular y revisar manualmente cada recordatorio.

Asegura que ha recibido mensajes de seguidores que también están siendo monitoreados con estos dispositivos o que han pasado por situaciones similares.

La creadora de contenido advirtió además que el reciente aumento del presupuesto para ICE podría generar que más migrantes enfrenten medidas de control como el uso de grilletes electrónicos, incluso si cumplen con la ley.

Aquí el video completo de Tatiana Arévalo: