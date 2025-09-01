, , , , , — Fueron pocos segundos, pero suficientes para que Dara Tah, un influencer irlandés, se llenara de miedo intentando contactar a una tribu caníbal y alejada de la civilización en la provincia de Papúa, Indonesia.

Así lo dejó ver en un video colgado en su cuenta de TikTok que ya supera las 27 millones de visualizaciones. En él se ve al creador de contenido visiblemente asustado y montado en una canoa junto a locales que lo acercan a orillas de la isla en la que se refugian.

Esta tribu es la Bauzi muy conocida en el país asiático por su aislamiento y su forma de vida muy similar a la Edad de Piedra, aunque se puede acceder a ellos todo dependerá de si las personas son aceptadas o no.

Dara Tah intenta recibir luz verde de estos hombres dándoles un poco de sal que coloca en la mano de uno de los indígenas, lo prueba y lo escupe lo que para los locales es sinónimo de no estar contentos.

Mzungu Expeditions Tribu indígena Bauzi se caracteriza por su aislamiento, sobre ellos se rumora que algunos integrantes practican el canibalismo.

“Parece como si no le gustara. A él no le gustó”, dice el influencer al ver la reacción del hombre a lo que otro de los guías llamado Demi –de la tribu Yali- los alerta: “Ten cuidado. Tenemos que irnos. No eres bienvenido, es muy peligroso”.

De inmediato le dan marcha atrás a la lancha y se alejan de manera pausada en medio del susto que generó el infructuoso contacto que terminó en un primer momento con los visitantes siendo amenazados con arco y flecha en mano por parte de los integrantes de los Bauzi.

“Eso es absolutamente terrorífico”, aseguró el creador una vez decidieron alejarse para proteger su vida.

Pero ahí no quedó todo, lo intentaron una segunda vez con otro resultado. Volvieron a hacer lo mismo: se acercaron en canoa esta vez no con sal sino con tabaco, al tiempo uno de ellos salía de entre los matorrales corriendo y llamando a más personas para que se les uniera mientras hacían ruidos.

El irlandés coloca sobre la mano del que parece ser el líder de la tribu un poco de tabaco y se lo comparte a otros. “¿Te gusta?”, pregunta el influencer a uno de ellos y responde asentando con la cabeza. Para Demi esto significaba que aunque no estaban contentos los aceptaban. Una vez superada esta etapa lo que venía era entrar oficialmente a la isla.

Trek-Papua

“Estoy asustado de subirme”, indicó y procedió a salir del bote para su contacto con los Bauzi. El recibimiento fue la imposición de un tocado tradicional hecho con fibras naturales y hojas de árboles lo que marcaba el alcance del objetivo de este joven: convivir con esta tribu caracterizada por comunicarse con silbidos y de los que sobreviven unas 200 personas a orillas del río Mamberamo.