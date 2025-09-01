En la mañana de este lunes 1 de septiembre la Armada Nacional confirmó que fue encontrado el cuerpo sin vida del grumete de 18 años de edad Julián Fernando Condia Bello que iba a bordo del Buque Escuela Gloria y que cayó en el río Magdalena.

El tripulante de la Armada participaba en actividades de alistamiento para la llegada del Buque Escuela ARC “Gloria” a Barranquilla cuando en zona cercana al Gran Malecón, donde se desarrollaban maniobras previas al recibimiento oficial del buque, el joven cayó al río Magdalena, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de búsqueda y rescate en el área de los hechos.

Por este motivo y mientras se adelantaban las labores de búsqueda, la Alcaldía de Barranquilla canceló todas las actividades que se tenían para su recibimiento en el Gran Malecón del Río sobre las 10:00 de la mañana de ayer domingo 31 de agosto.

Sin embargo, en su cuenta de X, la institución confirmó y lamentó el fallecimiento del joven tras varias horas de búsqueda.

“La Armada Nacional lamenta profundamente el fallecimiento del Grumete Julián Fernando Condia Bello, un joven tripulante que con entrega y compromiso eligió servirle a la Patria desde el mar”, se lee en el mensaje publicado en esa red social.

¿Qué dice la Armada?

EL HERALDO dialogó con el director de la Escuela Naval de Suboficiales ‘ARC’ Barranquilla, Javier Hernando Rubio, contó cómo fueron las labores de rescate y el apoyo psicológico que le están brindando a la familia del grumete.

“En nombre de los hombres y mujeres de la Armada de Colombia expresamos nuestros sentimientos de condolencia y apoyo a la familia de nuestro grumete Julián Condia…Ayer (domingo), durante una maniobra de alistamiento del Buque Escuela ARC Gloria para ingresar al puerto de Barranquilla, ocurrió un accidente en el que el joven cayó al agua", expresó el contraalmirante

Añadió que “de inmediato la Armada desplegó tres esfuerzos de búsqueda: uno marítimo-fluvial, uno aéreo y uno terrestre. Más de 806 hombres se desplegaron por toda la ribera del Tajamar con medios navales, y en horas de la mañana de hoy logramos encontrar el cuerpo del grumete en el sector de Isla Salamanca, hacia el costado del departamento del Magdalena”.