La Armada de Colombia ha desplegado sus capacidades para dar con el paradero del grumete desaparecido previo al desarrollo de las actividades del Buque Escuela ARC Gloria en el río Magdalena.

Lea también: Etapa decisiva para la vía que conecta a Barranquilla con Ciénaga

El grumete fue identificado por la Armada como Julián Fernando Condia Bello es oriundo del municipio de Sogamoso, Boyacá, y del que hasta el momento es desconocido su ubicación así como las circunstancias exactas por las que terminó en aguas del afluente.

La institución castrense indicó por medio de un comunicado que “de inmediato se activaron los protocolos de seguridad establecidos y se desplegaron unidades de superficie, guardacostas y aeronavales, que se encuentran adelantando las labores de búsqueda y rescate en la zona donde ocurrieron los hechos”.

Lea también: La actriz y presentadora Margarita Ortega confirma relación con colega del Canal 1

Cortesía Julián Fernando Condia Bello, el grumete del Buque ARC Gloria desaparecido.

En ese sentido, la Armada mantiene contacto con la familia de Condia Bello a quien se le brinda apoyo“, al tiempo que ha ordenado el desplazamiento de una comisión para adelantar la verificación preliminar correspondiente y el inicio de la respectiva investigación”.

Por este motivo y mientras se adelantan las labores de búsqueda, la Alcaldía de Barranquilla canceló todas las actividades que se tenían para su recibimiento en el Gran Malecón del Río sobre las 10:00 de la mañana.

Lea también: Motociclista pierde el control en la bajada de Salgar y muere tras chocar contra un poste

Ministerio de Defensa

La capital del Atlántico, con el arribo del buque, se consolidaría como la primera ciudad del país en recibir esta embarcación bajo su nuevo nombramiento. Las actividades que se desarrollarían este domingo incluían la entrada de manera gratuita de visitantes al ARC Gloria. El lunes 1 de septiembre zarparía.

El arribo del Buque Gloria estaría acompañado de una programación cultural, con presentaciones musicales que incluían a Fausto Chatela, el grupo Kandé, Yeray Music, el coro infantil del Colegio Alemán y la banda de música de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla. La reina del Carnaval 2025, Michelle Char, también haría presencia como invitada especial.