La actriz y presentadora Margarita Ortega, una de las figuras más queridas de la televisión colombiana, atraviesa por cambios significativos tanto en lo laboral como en lo sentimental.

Teddy Pank: la banda local que debuta en el Timeless

Esposo de Aida Victoria Merlano criticó a Yina Calderón por comentario de infidelidad: “Hay que ser muy basura”

Silvestre Dangond vive una noche especial bajo la lluvia en Bogotá

Tras un año de receso en el que se dedicó a estudiar en Malta luego del cierre del noticiero CM& en 2023, la vallecaucana regresó en 2025 a la pantalla chica.

Primero lo hizo con el programa de entrevistas El latido en Canal Capital, y poco después retomó su rol en la información al unirse como conductora de Noticentro 1 en Canal 1.

También, la presentadora confirmó que decidió darse una nueva oportunidad en el amor.

La noticia salió a la luz luego de que el programa La Red de Caracol Televisión la captara en el Movistar Arena de Bogotá durante el concierto de Molotov el pasado 22 de agosto, en compañía del director de contenidos de Canal 1, Joan Avellaneda.

Nutrida participación en la carrera 5K “corre por tus derechos” que se realizó en Usiacurí

Las imágenes mostraron a la pareja en actitud cercana y, posteriormente, Ortega confirmó la relación a través del mismo espacio televisivo. Según los presentadores, la relación lleva ya varios meses y atraviesa un momento estable y feliz.

“La contactamos a Margara y nos contó que sí. Efectivamente está enamorada, está disfrutando de esta nueva etapa de su vida. Es una relación bastante estable que lleva unos mesesitos”, especificó Méndez.

Y es que antes de este nuevo vínculo, Margarita Ortega estuvo casada durante 15 años con el actor y director Ramiro Meneses, con quien tuvo a su hija Melibea. La separación se hizo oficial en 2015, aunque ambos han mantenido una relación cordial. En entrevistas pasadas, Ortega resaltó el papel de Meneses en la vida de sus hijos, destacando la cercanía que mantiene con Emiliano, su primogénito.

“Me casé muy chiquita, dos matrimonios, dos divorcios y dos hijos. He pasado toda mi vida acompañada, siempre he viajado con alguien. (…) Me voy sola, logro estar sola y caminar y valerme por mí. No hay nadie que me pueda rescatar. Soy mi princesa, mi reina, yo me puedo rescatar. (…) Volví más valiente”, dijo.

La presentadora ha explicado que la ruptura fue una decisión de mutuo acuerdo tras notar que sus caminos personales y creativos se dirigían en direcciones distintas. “Cada uno necesitaba otros aires”, recordó en su momento.