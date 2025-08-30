El fútbol femenino colombiano sigue haciendo historia. Esta vez, la protagonista es Ivonne Chacón, quien acaba de convertirse en la jugadora nacional más costosa de todos los tiempos luego de confirmarse su traspaso al Chicago Stars de Estados Unidos.

El Levante UD, su club hasta ahora en España, informó oficialmente su salida. Según el periodista Julián Capera, el cuadro norteamericano pagó 500.000 euros por la delantera bogotana de 27 años, cifra que la ubica en lo más alto de las transferencias del balompié femenino en el país.

Ivonne, nacida el 12 de octubre de 1997, mide 1.71 metros y ha defendido las camisetas de Sanat Fe, Millonarios, Valencia y Levante, además de ser internacional con la Selección Colombia. En el club valenciano se consolidó como figura, disputó 32 partidos oficiales, acumuló 2.702 minutos y terminó como goleadora del equipo con 11 tantos en la temporada.

El traspaso de Chacón supera el que hasta ahora ostentaba otra colombiana, Mayra Ramírez, cuyo pase de Levante al Chelsea en enero de 2024 alcanzó los 450.000 euros.

Asimismo, ambas jugadoras, referentes en sus posiciones, están muy cerca del record mundial que pertenece a la zambina Racheal Kundananji, adquirida por el Bay FC de Estados Unidos por 735.000 euros.

Este nuevo registro confirma el crecimiento y la valorización del talento colombiano en el fútbol femenino Internacional.