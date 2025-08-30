Cambio en la convocatoria de la selección Colombia. Este sábado, antes de que empiece la concentración, la Federación Colombiana de Fútbol anunció que el lateral Déiver Machado no podrá unirse a los trabajos para los partidos ante Bolivia y Venezuela por la Eliminatoria Sudamericana.

“El cuerpo técnico de la selección Colombia de Mayores informa que el jugador Déiver Machado presentó una lesión en el último partido disputado con su club, RC Lens, la cual le impide unirse a la actual concentración de la selección Colombia de Mayores para disputar la fecha 17 por el Clasificatorio a la Copa Mundial de la FIFA 2026”, dice la FCF.

“El cuerpo médico del club ha establecido un tiempo estimado de recuperación de seis semanas, durante las cuales el jugador adelantará su proceso de tratamiento y rehabilitación”, complementan.

𝗗𝗲𝗶𝘃𝗲𝗿 𝗠𝗮𝗰𝗵𝗮𝗱𝗼 𝗻𝗼 𝘀𝗲 𝘂𝗻𝗶𝗿𝗮́ 𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿𝗲𝘀 𝘆 𝗔́𝗹𝘃𝗮𝗿𝗼 𝗔𝗻𝗴𝘂𝗹𝗼 𝘀𝗲 𝘀𝘂𝗺𝗮𝗿𝗮́ 𝗮𝗹 𝗴𝗿𝘂𝗽𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀



Del mismo modo, el equipo nacional comunicó que su reemplazante será Álvaro Angulo, quien viene jugando en el Pumas de México.

“En su lugar, se sumará a la convocatoria el jugador Álvaro Angulo, del club Pumas UNAM (MÉX), a quien le deseamos lo mejor en esta oportunidad de vestir la camiseta de la selección Colombia”, comentó la Federación.

El nombre de Álvaro Angulo había generado bastante controversia debido a que se pensaba que, por sus buenos rendimientos, podría haber estado en la convocatoria de 26 jugadores.

Finalmente, por este motivo de fuerza mayor, fue citado por el entrenador Néstor Lorenzo y es esperado en las próximas horas en la concentración en Barranquilla.