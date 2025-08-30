El extremo guajiro Luis Fernando Díaz no deja de marcar diferencia en el Bayern Munich de Alemania, equipo al que llegó esta temporada procedente del Liverpool.

El hombre de la selección Colombia, que estará en los partidos ante Bolivia y Venezuela en la Eliminatoria Sudamericana, marcó el segundo gol con el que su equipo derrota parcialmente 2-0 al Augsburgo en la segunda jornada de la Bundesliga.

El exjugador de Junior recibió un gran pase de Konrad Laimer y pudo rematar a ras de piso con su pie izquierdo para convertir su segundo tanto en el torneo alemán.