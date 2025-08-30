José Enamorado ha vuelto a recuperar su confianza. El extremo fue la gran figura de Junior en la goleada 4-0 ante Llaneros FC, este viernes, en el estadio Metropolitano, por la novena jornada de la Liga-II.

El barranquillero dio dos asistencias y participó en el tercer gol (parecía que lo había anotado él pero se lo dieron a Cabezas) y generó peligro constante por las bandas.

El futbolista asegura que esta buena versión que estamos viendo de él se debe a la confianza que ha recibido por parte del entrenador Alfredo Arias y de todos sus compañeros.

“Esto es gracias a la confianza que me brinda el profe, los compañeros día a día y el trabajo que venimos haciendo. Esto es de todo. Mis compañeros y yo trabajamos día a día para mejorar en el juego, para plasmar en el campo lo que entrenamos día a día, que es tener la pelota y someter a los rivales. Estoy contento porque me están saliendo las cosas y es gracias a la confianza de mis compañeros y el profe. Toca trabajar más duro, porque toca seguir en la senda del triunfo. Acá te exigen y uno tiene que estar a la altura siempre”, destacó en rueda de prensa.

Aunque sabe que ‘el Tiburón’ mostró en general un gran nivel, reconoce que deben seguir mejorando en los próximos partidos.

“A eso le apuntamos partido tras partido, a plasmar lo que venimos entrenando, las instrucciones que nos da el profe partido tras partido. Esas son herramientas que le ayudan a uno a mejorar como jugador y persona. Contento porque sacamos una victoria que nos sigue dejando arriba. Tenemos que seguir mejorando para los partidos que vienen, porque no serán fáciles y esto es de día a día”, afirmó.

Por último, José Enamorado manifestó que con trabajo ha podido aprender a tomar buenas decisiones en el frente de ataque.

“Esto es del trabajo día a día, con los profesores, que me ayudan a tomar mejores decisiones cuando uno gana línea de fondo. Soy un jugador que casi siempre gana línea de fondo. Muchas veces había fallado ese pase. Había sido gracias al trabajo, a los compañeros, que siempre están dispuestos a apoyarlos cuando uno falla un pase, erra un gol. Esto es gracias al trabajo de todos los compañeros porque trabajamos día a día para mejorar”, concluyó.