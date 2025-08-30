Alfredo Arias se fue contento y tranquilo. No es para menos. Junior ganó, gustó y goleó 4-0 a Llaneros FC, este viernes, en el estadio Metropolitano, por la novena jornada de la Liga-II.

Este triunfo dejó al equipo rojiblanco como líder en solitario y volvió a devolverle la confianza ante su gente.

“Este juego es como esos actos de magia en los que no siempre es lo que parece ver. En los partidos pasados, si hubiésemos encontrado el gol, que los fallamos, seguramente se nos hubiese abierto el partido. Hoy se abrió el partido porque en la primera jugada marcamos y merecido porque desde que sacamos estuvimos con la pelota. El rival, finalizando el primer tiempo, con dos goles en contra, le expulsaron a un jugador. Mis jugadores, que son muy capaces, supieron aprovechar esa superioridad”, destacó en rueda de prensa.

El uruguayo explicó que venía analizando mucho a su rival y sabía que sería un juego muy duro.

“Era un partido durísimo porque este rival solo había recibido cinco goles. Le habían ganado a Millonarios en Bogotá, a Cali, empatado con Unión de visita y habían conseguido varias victorias. Lo están haciendo bien, era un partido difícil y el equipo estuvo a la altura. Cuando uno encuentra rápido el gol se le abren las puertas más fácil para jugar bien”, b

“Yo había observado en varios partidos a Llaneros. Tienen una estructura muy aprendida, hacen varios goles. Teníamos que estar muy cuidadosos de eso, porque íbamos a regalar muchos metros como siempre acá de local e intentamos tener más la pelota que ellos. Son un equipo que tienen la pelota también, tienen jugadores de experiencia para eso. Jugamos con un extremo falso como Rivas y se pudo tener más la pelota y ser más contundente en las llegadas. El gol tempranero ayudó para que todo se viera bonito y mejor. Cuando uno tiene efectividad en la primera jugada el estado de ánimo es mejor”, complementó.

Por último, Alfredo Arias explicó que a él le ha gustado todo lo bueno que ha venido mostrando el equipo desde que empezó el semestre.

“Cuando ganas 4-0 y tu equipo se ve bien, es el equipo que más cercano quieres ver. Yo estoy muy conforme con lo que hemos mostrado hasta ahora desde el principio. El equipo había terminado el semestre muy golpeado. Clasifica a los cuadrangulares con merecimiento, pero terminó golpeado el grupo. Tuvieron seis días de vacaciones y el equipo no volvió a perder después. Recién perdimos contra Millonarios hace poco. Eso es lo que quiero ver yo en mi equipo. Hemos estado en muchos partidos debajo del marcador, incluso jugando no tan bien y lo hemos dado vuelta”, concluyó.