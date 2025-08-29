El delantero colombiano Jhon Jáder Durán publicó este viernes en su cuenta de Instagram un mensaje y dos fotografías junto a al entrenador portugués José Mourinho luego de que el Fenerbahce de Estambul anunciara su destitución.

El antioqueño dedicó unas palabras de agradecimiento al técnico por las enseñanzas que le dejó en el corto tiempo que lo dirigió en el club turco. Asimismo, le deseó éxitos en la nueva etapa que emprenderá tras su salida del equipo.

“Estuve contigo poco tiempo, pero muchas gracias por todo míster, eres un excelente profesional y un gigante técnico, muy feliz de compartir contigo y aprender de uno de los más grandes del mundo, QUE TODO VAYA BIEN, GRACIAS MÍSTER”, escribió Jhon Jáder Durán.

El Fenerbahce de Estambul anunció la salida de José Mourinho poco después de que el equipo quedara fuera de la Liga de Campeones tras perder (1-0) contra el Benfica en la última ronda previa.

“Se acaba nuestra etapa con José Mourinho, quien desde la temporada 2024-2025 ejercía la labor de director técnico de nuestro primer equipo de fútbol. Le agradecemos por el trabajo con nuestro club hasta hoy y le deseamos éxito en su futura carrera”, indicó el club turco en un comunicado publicado en su página web.

La etapa de Mourinho en Turquía ha durado apenas un año, tras llegar el pasado verano con el objetivo de devolver al Fenerbahce a la máxima competición europea, algo que no ha podido conseguir.

Agencia EFE José Mourinho en el partido ante Benfica.

Mourinho ha dirigido a algunos de los mejores clubes de Europa, entre ellos el Real Madrid, el Inter de Milán, el Chelsea y el Manchester United y ha conquistado la Champions League con el Oporto (2004) y el Inter (2010).

Mourinho, de 62 años, fue nombrado entrenador del Fenerbahçe en junio de 2024 con un contrato por dos temporadas y ha sido destituido cuando ya se han disputado seis jornadas de la nueva temporada de la Super Liga turca.

Durante su etapa en el Fenerbahçe, Mourinho dirigió 62 partidos, con un balance de 37 victorias, 14 empates y 11 derrotas, logrando un promedio de 2,02 puntos por encuentro.

Según la prensa turca, incluso si el técnico luso alcanza un acuerdo con otro equipo tras su salida, seguirá teniendo derecho a percibir una compensación del club turco estimada en 15 millones de euros.